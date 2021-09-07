Взрыв на сахарном заводе в Киевской области: стало известно о состоянии пострадавших. Видео

Трое сотрудников сахарного завода в Гребинках Киевской области, где произошел паровой взрыв котла, все еще в тяжелом состоянии находятся в больнице. Еще двоих уже выписали и они лечатся дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По словам родственницы одной из пострадавших, все кто находились рядом с котлом получили ожоги разной степени тяжести. При этом два человека были госпитализированы в столичные медучреждения.

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Взрыв произошел в частном сахарном комбинате, построенном в XIX веке. Предприятие обычно работает после сбора урожая – с сентября по декабрь. По словам пострадавших паровой взрыв произошел в тот момент, когда запускали один из котлов.

На заводе отказались комментировать инцидент.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов отметил, что причины аварии установит следствие. По словам медиков, жизням пятерых пострадавших работников завода ничего не угрожает, но им предстоит длительное лечение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 5 сентября, в поселке Гребенки Киевской области произошел взрыв на сахарном заводе. В результате ЧП пострадали пять человек.