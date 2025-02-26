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"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
2 минуты
1,6 т.
'Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров': житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 26 февраля атаковала Бучанский район Киевщины с помощью "Шахедов". В результате падения обломков сбитого дрона произошел взрыв такой силы, что внутри дома, неподалеку от места происшествия, девушку отбросило на несколько метров от окна.

Видео дня

Видео с рассказом очевидца опубликовала пресс-служба Бучанского городского совета. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В доме находилась вся семья – жена, бабушка и сын с дочерью. Услышали как "Шахед" летит – как будто стало тихо и взрыв. Дочь была на кухне – взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров. У нее рассечение головы. Но, слава Богу, все живы. Ей ночью сделали операцию и отпустили. Сейчас он находится у друзей", – уточнил житель области.

"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео

Со своей стороны, в горсовете добавили, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий падения обломков вражеского дрона. В общей сложности было повреждено несколько частных домов. В результате взрыва есть сгоревшие авто, выбитые окна, поврежденные фасады и крыши.

"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео
"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео
"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео
"Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров": житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову "Шахедами". Произошел прилет по многоэтажке. На втором этаже вспыхнул пожар, обхватив 50 квадратных метров. Пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 26 февраля снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 177 дронов-камикадзе и беспилотников других типов.

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