'Взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров': житель Киевщины рассказал о моменте вражеской атаки. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 26 февраля атаковала Бучанский район Киевщины с помощью "Шахедов". В результате падения обломков сбитого дрона произошел взрыв такой силы, что внутри дома, неподалеку от места происшествия, девушку отбросило на несколько метров от окна.

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Видео с рассказом очевидца опубликовала пресс-служба Бучанского городского совета. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В доме находилась вся семья – жена, бабушка и сын с дочерью. Услышали как "Шахед" летит – как будто стало тихо и взрыв. Дочь была на кухне – взрыв был такой силы, что дочь отбросило на несколько метров. У нее рассечение головы. Но, слава Богу, все живы. Ей ночью сделали операцию и отпустили. Сейчас он находится у друзей", – уточнил житель области.

Со своей стороны, в горсовете добавили, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий падения обломков вражеского дрона. В общей сложности было повреждено несколько частных домов. В результате взрыва есть сгоревшие авто, выбитые окна, поврежденные фасады и крыши.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ударили по Харькову "Шахедами". Произошел прилет по многоэтажке. На втором этаже вспыхнул пожар, обхватив 50 квадратных метров. Пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия в ночь на 26 февраля снова атаковала Украину с воздуха. Враг запустил 177 дронов-камикадзе и беспилотников других типов.

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