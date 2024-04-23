Самый высокий уровень этой весны: в Киеве за сутки вода в Днепре поднялась на 36 см. Фото и видео

В Киеве за последние сутки вода в реке Днепр поднялась на 36 см. По состоянию на вторник, 23 апреля, согласно данным мониторинга, это самый высокий уровень этой весны – 636 см.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской военной администрации. Аварийные подтопления по городу не зафиксированы.

"За последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 36 см. По состоянию на 23.04.2024 он составляет 636 см над "0" поста. Температура воды – 12 °С. Согласно данным мониторинга, это самый высокий уровень воды этой весной, но ниже прошлогодних показателей 23 апреля 2023 года на 33 см. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет", – сообщили в КГВА.

В пресс-службе добавили, что промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности.

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили об опасных гидрологических явлениях в Киевской области. До 23 апреля вследствие повышенной водности Днепра и пропуска воды через каскад днепровских водохранилищ, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе возможны резкие колебания уровня воды с достижением и удержанием отметок затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в среду, 24 апреля, дождь, днем местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +17 °С.

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