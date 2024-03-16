Второй случай с начала года: в Киеве неизвестные слили нефтепродукты в озеро на Оболони. Фото

В Оболонском районе Киева снова зафиксировали сброс нефтепродуктов. На этот раз событие произошло на Андреевском озере.

Об этом сообщили в социальных сетях. Правоохранители уже устанавливают обстоятельства происшествия.

"Снова масляное пятно (15 марта. – Ред.)! Теперь на Андреевском озере! Кто же это творит?" – говорится в сообщении.

На опубликованном в сети фото можно увидеть последствия экологической катастрофы и место утечки нефтепродуктов в озеро. Масляное пятно занимает около трети водоема.

Как сообщили OBOZ.UA в пресс-службе полиции Киева, правоохранители вместе с представителями КП "Плесо" зафиксировали этот факт – устанавливаются обстоятельства этого события. Кроме того, эксперты приняли пробы воды для проведения лабораторных анализов.

Напомним, 21 февраля зафиксировали сброс нефтепродуктов в озеро Кирилловское, расположенное недалеко от станции метро "Оболонь". Оно через трубы связано с Андреевским и Иорданским, а также с рекой Почайна.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году наводнение на водных объектах Чернобыльской зоны началось необычно рано. Однако специалисты надеются, что большая вода создаст благоприятные условия для пойменных экосистем.

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