"Все будет Украина": в Киеве на Печерске девушка после обстрела продолжила готовить кофе клиентам. Видео

В Киеве на Печерске девушка после российских ракетных обстрелов продолжила готовить кофе клиентам. Взрывной волной повредило витрину заведения и выбило стеклопакет, однако киевлянка не отвлекается и делает свою работу.

Об этом сообщило издание Радио Свобода. Оккупантам не запугать украинцев.

"Это отвлекает (работа. – Ред.), и я сама люблю кофе. Верю, что люди тоже хотят кофе, потому почему бы нет? Даже когда буквально в первые минуты после этого прилета – у нас готовилось эспрессо. Жизнь продолжается, и все будет Украина. Как нас можно сломать? У нас прилет, а мы работаем и делаем кофе!" – подчеркнула девушка.

На опубликованном видео можно увидеть последствия ракетной атаки, в частности, взрывной волной повредило витрину заведения и выбило стеклопакет.

Добавим, в Дарницком районе Киева в понедельник, 25 марта, обломок сбитой российской ракеты попал в частный дом. Событие произошло в микрорайоне Осокорки. Кроме того, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве утром 25 марта во время воздушной тревоги раздались взрывы. В КГВА сообщили о работе ПВО и призвали находиться в укрытиях до отбоя угрозы.

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