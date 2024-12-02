Возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 1 на 2 декабря страна-агрессор РФ атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако вследствие падения обломков сбитых БПЛА произошло возгорание складского помещения.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жители региона призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Очередная атака враждебных БПЛА в Киевскую область. Тревога продолжалась всю ночь и объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА добавил, что в одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание складского помещения сельскохозяйственного предприятия. Пожар ликвидирован. Оперативные группы продолжают работу по выявлению последствий ночной атаки противника.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на понедельник, 2 декабря, атаковали ударными беспилотниками Тернополь и попали в жилой дом. В результате удара повреждена жилая застройка, погиб один человек и трое пострадали.

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