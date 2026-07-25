Возле ресторана в Киеве нашли куртку с боеприпасами: что известно

В Днепровском районе Киева в субботу, 25 июля, возле одного из ресторанов была найдена куртка, в которой находились боеприпасы. На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Видео дня

Речь идет о корпусах боевых гранат и запалах к ним. Об этом сообщили в столичной полиции.

Как рассказали правоохранители, сообщение о подозрительной находке поступило около 13:00. Куртку оставили неизвестные на перилах лестницы, ведущей в ресторан. При осмотре внутри были обнаружены два корпуса гранат и запал.

Правоохранители также продемонстрировали опасную находку.

После обследования территории взрывотехники изъяли боеприпасы для проведения необходимых экспертиз.

"В настоящее время правоохранители решают вопрос о правовой квалификации, устанавливают происхождение изъятых предметов и личность человека, оставившего их. Продолжаются следственные действия", – сообщили в полиции.

Главные истории дня

Инциденты с гранатами

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Златополь Харьковской области вечером 22 июля в результате взрыва гранаты погибли сразу трое молодых мужчин. Известно, что трагедия произошла из-за неосторожного обращения с боеприпасом.

Напомним также, как 50-летний мужчина взорвал гранату во время проверки военно-учетных документов (то есть во время проведения мероприятий по оповещению) в городе Каменское Днепропетровской области. В результате взрыва ранения получили полицейский, военнослужащий районного ТЦК и СП, а также сам мужчина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!