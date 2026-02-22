Воронки, разрушения и раненые люди: в ГСЧС показали фото последствий ночных ударов РФ по Киевской области

В ночь на 22 февраля российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В результате атаки погиб один человек, еще несколько получили ранения.

Видео дня

Спасатели продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнародовала фото с мест попаданий.

По данным спасателей, разрушения и пожары зафиксированы сразу в нескольких районах области – Обуховском, Броварском, Бориспольском, Бучанском и Фастовском.

Повреждения получили объекты инфраструктуры, частные жилые дома и хозяйственные постройки. В результате попаданий возникли пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Наиболее сложная ситуация сложилась в селе Путровка Фастовского района. Там из-под завалов разрушенных зданий спасатели достали восемь человек, среди которых — ребенок. К сожалению, один человек умер во время транспортировки в больницу. Еще пятеро пострадавших госпитализированы в медицинские учреждения, им оказывается необходимая помощь.

Кроме того, во время ликвидации последствий обстрела в жилом секторе села Софиевская Борщаговка чрезвычайники спасли мужчину, который находился в опасности.

На местах попаданий работают экстренные службы. Продолжается разбор завалов, фиксируются масштабы разрушений, оказывается помощь пострадавшим жителям. Правоохранители документируют последствия очередной атаки РФ против мирного населения Киевщины.

Ранее OBOZ.UA писал, что ночью РФ атаковала Украину дронами и баллистикой и запустила ракеты со стратегических бомбардировщиков. В частности, ракетами россияне ударили по Киеву, в столице прогремели взрывы.

Также сообщалось, что Россия трижды атаковала дронами гражданских на Сумщине. Известно, что шесть человек погибли, есть раненые.

