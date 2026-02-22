В ночь на воскресенье, 22 февраля, Киевщина оказалась под массированной комбинированной атакой РФ. Враг направил на Киев и область ракеты и большое количество БПЛА.

По столице россияне сначала ударили баллистикой с севера, а затем ракетами "Циркон" из Крыма. Об этом информировали Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы.

Киевская ОВА в 04:13 сообщила, что в воздушном пространстве зафиксировано БпЛА, силы ПВО работают по целям.

Около 04:30 Россия повторно атаковала Киев баллистическими ракетами из Брянской области.

"Враг атакует столицу баллистическим вооружением. Пожалуйста, будьте в укрытиях до отбоя тревоги!" – призвал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Мониторы писали, что за час враг направил по Киеву и агломерации не менее 13 скоростных ракет.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера субботы, 21 февраля, страна-агрессор Россия начала атаковать Украину дронами-камикадзе, которые запустила с нескольких локаций. Позже враг поднял в воздух свои стратегические бомбардировщики. Также захватчики нанесли удары баллистикой.

