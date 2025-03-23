Войска РФ ударили по Киевщине: повреждены частные дома, пострадали два человека. Фото

В ночь на воскресенье, 23 марта, россияне атаковали "Шахедами" Киевскую область. В нескольких районах есть разрушение частных домов и на предприятии, вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

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В Бучанском районе травмирована женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно, у пострадавших незначительные травмы обломками и острая реакция на стресс, сообщил временный исполняющий обязанности главы Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Также в Бучанском районе повреждены три частных дома и автомобиль.

Еще один частный дом поврежден в Фастовском районе. В Броварском районе ликвидирован пожар на предприятии.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация впоследствии", – отметил Калашник.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта, российские войска атаковали "Шахедами" украинскую столицу. Есть попадание обломков в многоквартирные дома – там вспыхнули пожары, семь человек пострадали. Последствия атаки РФ зафиксированы в нескольких районах.

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