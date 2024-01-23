Во всех комнатах выбило стекла: в Киеве в результате ракетной атаки было повреждено жилье адвоката Маси Найема. Фото

В Киеве в результате ракетной атаки 23 января была повреждена квартира известного правозащитника и адвоката Маси Найема. По его словам, в комнатах выбило стекла, а также обломок пробил люк в машине.

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Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. К счастью, он и его родные не пострадали.

"У моей машины люк пробило. Во всех комнатах выбило стекла. Хорошо, что все наши живы и не поранились. Соболезнование тем, у кого хуже", – написал Найем.

На опубликованных правозащитником фото можно увидеть последствия вражеской атаки.

Напомним, страна-террорист РФ во вторник, 23 января , нанесла ракетный удар по Киеву. В результате атаки в нескольких районах столицы повреждены здания, среди пострадавших есть дети. Позже стало известно, что враг применил для нападения на столицу около 20 ракет, уничтоженных силами ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 января страна-агрессор РФ также нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, ранены.

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