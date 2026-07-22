Вдвое больше, чем в 2025 году: в ГСЧС сообщили, сколько человек утонуло в Киеве с начала года

В Киеве с начала года на водоемах города погибло более 30 человек, среди которых есть дети. Отдыхающие продолжают игнорировать предупреждения спасателей и нарушать правила отдыха на воде.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Одной из причин гибели горожан является алкоголь.

Что известно

"Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, трагическая статистика гибели людей на водных объектах продолжает расти. Только с начала года на водоемах столицы погибли 34 человека, среди которых – 3 ребенка. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года вода унесла жизни 17 человек", – говорится в сообщении.

В ГСЧС подчеркнули, что эта статистика — не просто цифры, а человеческие жизни и трагедии, которых можно было бы избежать. Спасатели в очередной раз призвали граждан:

купаться только в местах, определенных и оборудованных для купания местными органами власти, избегать "диких" водоемов;

не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения – алкоголь ухудшает координацию и способность адекватно оценивать ситуацию;

не переоценивайте свои силы и не заплывайте далеко;

внимательно следите за детьми – не оставляйте их у воды без присмотра даже на несколько минут;

узнайте, как оказывать домедицинскую помощь в случае утопления.

"Если вы стали свидетелем несчастного случая – не медлите, звоните по номеру 101 или 112", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Русановском канале было обнаружено тело утонувшей. Чтобы доставить тело на берег, задействовали катер.

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