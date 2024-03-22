В Закарпатье разоблачили киевлянина, который под видом нигерийца пытался уехать из Украины. Фото и подробности

В Закарпатской области пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося незаконно уехать за пределы Украины. Сделать это житель Киева хотел с помощью копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он визуально был похож.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины. На нарушителя составили административный протокол.

"Муж направлялся рейсовым автобусом на выезд из Украины через пункт пропуска "Ужгород". На паспортный контроль он предоставил копию информационной страницы загранпаспорта гражданина Нигерии. Мужчина рассказал пограничникам, что проживает в Одессе, а паспорт потерял во время последних обстрелов в городе", – рассказали в пресс-службе.

По словам пограничников, когда инспектор сравнил фотографию с лицом предъявителя, он заметил, что на фото изображен другой человек. Кроме того, было установлено, что владелец загранпаспорта покинул территорию Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

"Во время беседы мужчина признался, что на самом деле гражданин Украины и проживает в Киеве. Учитывая сходство с иностранцем, он решил воспользоваться фото его паспорта и придумал легенду. Украинцу отказали в пропуске через границу. В его отношении были составлены административно-процессуальные документы по ч.1 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело будет передано в суд", – добавили в ГПСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области пограничники поймали восемь мужчин, которые пытались пройти через Кучурганский лиман, чтобы сбежать из Украины. Нарушители были одеты в защитные комбинезоны.

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