В ВСУ показали, как выглядят улицы Гостомеля после освобождения от русских оккупантов. Видео

Гостомель Киевской области из красивого и цветущего пригорода Киева после прихода российских оккупантов превратился в город-призрак. Большинство зданий в населенном пункте разрушены или повреждены, а на улицах стоит уничтоженная техника.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины. Враг целенаправленно уничтожал инфраструктуру города (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Гостомель после (отступления – Ред.) российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Видео дня

На видео можно рассмотреть пустые улицы города, разрушенные и сгоревшие жилые дома, а также уничтоженную технику страны-агрессора и мирных жителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр города Буча Киевской области Анатолий Федорук призвал депутатов горсовета и работников коммунальных предприятий вернуться в город. По его словам, уже разработан план восстановления критической инфраструктуры населенного пункта.

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