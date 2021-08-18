В Киеве при обмене валют клиенту подсунули 750 тысяч фальшивых гривен: детали схемы

В Печерском районе Киева мошенники "кинули" киевлянина на 750 тысяч гривен. Это произошло днем 17 августа во время нелегального обмена валют.

Как рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, пострадавший – 35-летний менеджер одной из столичных компаний. Мужчина хотел обменять свои 28 тысяч долларов на гривни.

"Но киевлянин не пошел в банк, а решил сдать доллары по более выгодному, как ему пообещали, курсу. Нашел телефон менял (возможно, по объявлению на одном из финансовых ресурсов), позвонил им и договорился о встрече", – объяснил наш собеседник.

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По его словам, "финансовую операцию" решили провести рядом с местом работы киевлянина. На встречу приехали двое мужчин, которым менеджер отдал чуть более 28 тысяч долларов, а они ему – более 750 тысяч гривен.

Однако оказалось, что настоящих купюр было всего несколько, остальные – фальшивые. Пострадавший сразу же обратился в полицию.

Во время отработки территории и розыска подозреваемых правоохранители задержали одного из мошенников на ул. Предславинской. Им оказался также киевлянин, ему 39 лет.

Предварительная квалификация преступления – ч.4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое грозит за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, – 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что в столице часто во время нелегального обмена происходят подобные преступления. Правда, обычно мошенники организовывают фальшивый обменник, где принимают "клиентов", уходят в заднюю комнату якобы за деньгами, а потом исчезают. Или же у жертв внаглую отбирают деньги.

Большую часть жертв мошенники находят на различных сайтах, где частные лица публикуют предложения о выгодном обмене валют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице в разгар отпусков активизировались воры. Пользуясь тем, что люди находятся в отъезде, они массово "выносят" квартиры и забирают крупные суммы в гривне и долларах, а также ювелирные украшения.