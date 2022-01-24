В центре Киева столкнулись Toyota и Mazda: детали ДТП. Фото и видео

В центре Киева в понедельник, 24 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Машины столкнулись прямо на перекрестке.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL с места происшествия. Речь идет об автомобилях Toyota и Mazda. Авария случилась на бульваре Леси Украинки, возле станции метро Печерская, около 18 часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что оба автомобиля получили незначительные повреждения.

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Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, пострадавших в результате столкновения нет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции для оформления ДТП.

Протокол, по словам собеседников, составят по статье 124 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества).

Авария произошла на пересечении бульвара Леси Украинки и улицы генерала Алмазова.

Кто стал виновником ДТП на данный момент не известно – обстоятельства аварии будут выяснять правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя Peugeot уличили в нарушении правил дорожного движения. Мужчина, в салоне автомобиля которого находились еще несколько взрослых и много детей, пересек двойную сплошную полосу.