В Троещине в Киеве разгорелся масштабный пожар: что известно. Фото и видео

В воскресенье, 4 августа, на Троещине в Киеве разгорелся масштабный пожар. Дым был виден из многих частей города.

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Об этом OBOZ.ua сообщили очевидцы происшествия. Предварительно, на Троещине на Электротехнической улице горит мусор. Огонь распространился на автопокрышки.

Местные Telegram-каналы публикуют видео пожара.

По другой информации, горят какие-то склады.

На месте ЧП уже работают спасатели. Причины возгорания пока неизвестны.

Напомним, что в Киевской области в селе Блидча в ночь на 4 августа вспыхнул частный жилой дом. В результате пожара погибли два человека – 69-летняя женщина и ее 10-летний внук.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в ночь на 4 августа скончался спасатель ГСЧС Владимир Александрюк, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля. Пожарный получил ожоги 75% тела, спасти его медикам, несмотря на все усилия, не удалось.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы 30 июля вспыхнул пожар в трехэтажном доме. Во время гашения огня пострадали три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности к тушению пожара привлекались более 50 спасателей.