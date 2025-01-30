В столичной школе дети якобы играли в 'ТЦК' и чуть не покалечились: в полиции отреагировали на 'вброс'

В соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Киева дети якобы во время перерыва играли в игру "ТЦК". Сообщалось, что в результате такой "игры" одному из учеников чуть не сломали нос.

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Правоохранители провели проверку по этому факту. Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Так, в СМИ появилась информация о том, что в одной из столичных школ игры детей едва не закончились бедой.

"Добрый день, уважаемые родители! Переговорите с детьми о последствиях опасных игр. Сегодня во время перерыва дети играли в игру "ТЦК" и выполняли захват рукой шеи, едва не сломавшей нос. Объяснительные написаны, разговор с заместителем директора по воспитательной работе провели!", – говорится в сообщении, опубликованном СМИ.

Со своей стороны, в пресс-службе полиции Киева нам рассказали, что сообщения об опасных играх детей в "ТЦК" в одной из школ столицы в правоохранители не поступали. Каждая информация о возможных инцидентах с участием несовершеннолетних – проверяется.

"При обнаружении, данное событие регистрируют в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях территориальных управлений полиции ГУНП в городе Киеве и по результатам проверок принимается решение согласно действующему законодательству", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в полиции возбуждено уголовное производство по факту избиения школьницы сверстниками в Оболонском районе Киева. Видео инцидента опубликовали местные каналы в Telegram, утверждая, что произошедшее произошло 19 января.

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