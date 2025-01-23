В сети появилось видео избиения школьницами девочки на Оболони: подробности полиции

В полиции начали уголовное производство по факту вероятного избиения школьницы сверстниками в Оболонском районе Киева. Видео инцидента опубликовали местные каналы в Telegram, утверждая, что событие произошло 19 января.

Видео дня

На официальном Telegram-канале Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве в четверг, 23 января, отметили, что увидели видео во время мониторинга соцсетей. Сначала правоохранители отметили, что проводят проверку, позже стало известно, что возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 126 Уголовного кодекса Украины – побои и пытки.

"В одном из Telegram-каналов было опубликовано видео, как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу. Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников. Более подробная информация будет предоставлена впоследствии", – говорится в сообщении.

Об избиении школьницы сообщили на канале "Життя Оболонь Київ". Авторы сообщения заявили, что получили информацию об инциденте от местных жителей. На канале также было опубликовано соответствующее видео.

Из-за нравственных соображений OBOZ.UA не будет публиковать эти кадры.

"Нам пишут, что данное жестокое и бесчеловечное событие произошло на Героев Днепра, 19 января. Несколько несовершеннолетних девушек, группой лиц, нанесли телесные повреждения другой несовершеннолетней девушке. Видео содержит неприятные кадры и нецензурную лексику, поэтому уязвимым людям лучше не смотреть", – сказано в сообщении.

В Нацполиции отметили, что, по предварительной информации, девушки позвали на прогулку потерпевшую, а затем между ними начался конфликт. Одна из девушек вытащила телефон и начала снимать все на видео, а другие двое нанесли 13-летней школьнице телесные повреждения.

Правоохранители установили потерпевшую, это 13-летняя школьница. Также установлены еще две участницы конфликта – 15-летняя местная жительница, которая наносила удары, и 14-летняя ученица местной школы, которая снимала видео издевательств над потерпевшей на телефон.

Напомним, что в Белой Церкви Киевской области группа подростков избила 12-летнюю девочку. Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон. 16-летнему юноше, фигурирующему среди других участников избиения, сообщено о подозрении по факту пытки малолетней и вымогания у нее средств. Он находится под стражей.

Ранее OBOZ.UA писал о новых подробностях по делу вокруг избиения девочки в Белой Церкви. Пострадавшая – переселенка, которая просто пыталась найти друзей.

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