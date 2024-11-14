В сети заявили о "падающих могилах" из-за работ возле Дарницкого кладбища Киева: в полиции объяснили. Фото и видео
В Киеве на Позняках заметили строительную технику, которая начала раскапывать земляную стену, прилегающую непосредственно к Дарницкому кладбищу. Пользователи соцсети, не разобравшись в ситуации, начали утверждать, что могилы уже просто падают вниз, однако это опровергли правоохранители.
Он расположен на Харьковском шоссе. Видео с работами опубликовали в социальных сетях.
"На Позняках началось какое-то строительство. Все бы ничего, только сверху – Дарницкое кладбище. Могилы просто падают вниз", – говорится в сообщении.
На опубликованном видео можно увидеть, что спецтехника работает просто вплотную к самому кладбищу.
В пресс-службе полиции Киеванам сообщили, что проверили эту информацию. Было установлено – специалисты укрепляют стену и проводят противоаварийные работы для недопущения оползня на кладбище.
"Информация о том, что могилы падают вниз – не соответствует действительности", – подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода. Здесь уже завершили прокладку участка дороги от улицы Петра Вершигоры до конечной остановки трамвая. Идет строительство тоннеля для движения автомобилей под железной дорогой в сторону улицы Бальзака.
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