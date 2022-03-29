В сети показали, как выглядит освобожденный от оккупантов Ирпень. Видео

Освобожденный от российских оккупантов Ирпень Киевской области сильно пострадал от обстрелов врага. Большинство зданий в городе разрушены или повреждены.

Об этом сообщили в социальных сетях. На улицах населенного пункта много уничтоженной военной техники страны-агрессора (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Ирпень после освобождения от "освободителей", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть обстрелянные жилые дома города, разбитые дороги и усеянные обломками улицы.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные освободили Ирпень от российских оккупантов. Теперь город находится под полным контролем Вооруженных сил.

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На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы Специальных Операций Вооруженных Сил Украины произвели зачистку в Ирпене Киевской области. Уникальные кадры появились в сети.

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