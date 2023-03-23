В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта

Во время разбора завалов общежития в Ржищеве Киевской области, который атаковал российский дрон, было обнаружено тело девятого погибшего. Это женщина-комендант, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Спасательная операция на месте происшествия завершена (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Девять погибших, девять пострадавших и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами. Таковы последние данные о жертвах вчерашней атаки вражеских дронов на Киевщину. Этой ночью из-под завалов извлекли тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие", – сообщил Небытов.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, спасатели завершили работы по разбору завалов 23 марта в 0:52.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска устроили очередную атаку дронами-камикадзе иранского производства. Всего путинские террористы запустили 21 дрон по территории нашей страны.

В городе Ржищев Киевской области в результате атаки дронами, которая состоялась в ночь с 21 на 22 марта, были повреждены общежития и здание лицея.

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