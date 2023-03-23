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В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта

Олег Тимченко
Происшествия
2 минуты
2,0 т.
Спасатели обнаружили девятерых погибших

Во время разбора завалов общежития в Ржищеве Киевской области, который атаковал российский дрон, было обнаружено тело девятого погибшего. Это женщина-комендант, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Спасательная операция на месте происшествия завершена (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Девять погибших, девять пострадавших и еще 20 человек обратились в больницу с незначительными травмами. Таковы последние данные о жертвах вчерашней атаки вражеских дронов на Киевщину. Этой ночью из-под завалов извлекли тело коменданта общежития, женщины 1966 года рождения, которая во время воздушной тревоги не спустилась в укрытие", – сообщил Небытов.

В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта
В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта
В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта
В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта
В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта
В Ржищеве возросло количество жертв вражеской атаки: под завалами нашли тело коменданта

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, спасатели завершили работы по разбору завалов 23 марта в 0:52.

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