В одном из парков Киева вспыхнул пожар в зверинце: появились подробности. Фото и видео

В Святошинском районе Киева в четверг, 11 ноября, произошел пожар в парке "Совки". Загорелся одноэтажный деревянный домик.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Незначительный пожар на территории парка "Совки" – произошло возгорание в деревянном здании. Кому оно принадлежит или кто его использует, пока не установлено. О пострадавших или погибших информации не поступало", – рассказал наш собеседник.

Видео дня

На опубликованном Telegram-каналом Киев сейчас видео можно увидеть, что на место происшествия уже прибыли медики и пожарные.

"Очевидцы говорят, что загорелся сарай. Площадь пожара довольно внушительная – там и часть зоны барбекю и кафе", - говорится в сообщении в записи.

Telegram-канал Magnolia TV сообщил, что огонь возник в одном из строений уличного зверинца.

"Неизвестные подростки подожгли тюки из соломы, где находились животные. Огонь быстро охватил деревянные домики. Известно, что всех зверей успели спасти, но их дом сгорел дотла", – говорится в сообщении.

Напомним, в Печерском районе Киева 27 октября произошел пожар в двухэтажном заброшенном здании. В результате происшествия никто не пострадал. Инцидент случился на улице Ивана Мазепы, 3а около 4:00.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе столицы возле торгового центра "Колибрис" во время движения загорелся маршрутный автобус. В результате происшествия никто не пострадал.