В Киеве во время движения загорелась маршрутка. Фото

В Святошинском районе Киева возле торгового центра "Колибрис" во время движения загорелся маршрутный автобус. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Когда произошел инцидент, не сообщалось (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Колибрис, Борщаговка. Во время движения загорелась маршрутка. Потушили огнетушителями. Без пострадавших. Проверьте и свой огнетушитель", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, что ЧП произошло недалеко от выезда на пересечения улицы Гната Юры и проспекта Леся Курбаса.

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Огонь возник в задней части маршрутного автобуса возле двери. Что стало причиной пожара, не сообщалось.

Добавим, по данным Патрульной полиции, за первые девять месяцев этого года на дорогах Украины произошло более 137 тысяч аварий – погибли 2225 человек, еще около 22 тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Отметим, в Вишневом 1 ноября автомобиль Renault столкнулся с маршрутным автобусом. Водитель легковушки погиб на месте аварии. Инцидент случился на перекрестке улиц Киевской и Святошинской.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе столицы 16 октября Opel на скорости врезался в маршрутку. Предварительно, водитель легковушки был за рулем автомобиля в состоянии опьянения.