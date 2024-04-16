В Киевской области в поле нашли боевую часть ракеты. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области в поле была обнаружена боевая часть ракеты. Опасную находную обезвредили саперы ГСЧС.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Разминирование региона еще не завершено.

"В Гостомельской общине спасатели ГСЧС обнаружили боевую часть ракеты на одном из полей. На деоккупированных территориях Украины враг оставил большое количество взрывоопасных предметов, которые могут привести к чудовищным травмам, потере конечностей и даже гибели. Большинство таких предметов установлено скрыто, поэтому их редко можно увидеть", – отметили пресс-службе.

В Гостомельской ПВА призвали неукоснительно соблюдать правила минной безопасности, особенно во время проведения работ на земельных участках, огородах и в садах. Будьте настороже сами и предупреждайте малышей об опасности, которую несут подозрительные и взрывоопасные предметы, чтобы избежать риска.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

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