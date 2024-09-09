В Киевской области спасатели более 10 часов тушили пожар на территории фермы. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области спасатели более 10 часов боролись с пожаром на территории фермы. Происшествие случилось в селе Ничипоровка.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 сентября в 11:46 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о пожаре в селе Ничипоровка на улице Садовой.

"По прибытии на место происшествия спасатели установили, что горит травяной настил отдельными очагами. Из-за сильного ветра пожар распространился на территорию недействующей фермы, что повлекло возгорание ангара с соломой. Пожар ликвидирован в 22:05. К гашению привлекались 4 единицы техники и 14 человек личного состава", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время тушения травяного настила спасатели обнаружили тело 82-летней женщины. Предварительно пенсионерка погибла во время сжигания сухостоя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в субботу, 7 сентября, произошел масштабный пожар в районе залива Верблюд. Образовавшийся на месте дым был виден в нескольких районах города.

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