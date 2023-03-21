В Киевской области пьяный водитель, пытаясь скрыться от полиции, на скорости ездил по селу. Видео

В селе Музычи Киевской области остановили водителя Mercedes, пытавшегося скрыться от полицейских. Как оказалось, у мужчины, который на скорости ездил по улицам населённого пункта, были явные признаки алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителю выписали штрафов почти на 58 тысяч гривен (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"20 марта, около 9:00, в селе Музычи полицейские обратили внимание на автомобиль Mercedes, водитель которого при появлении патрульной машины увеличил скорость. Требование остановиться он проигнорировал. Догнав легковушку, правоохранители установили, что у 43-летнего водителя были явные признаки алкогольного опьянения", – рассказали в полиции.

На мужчину составили админпротоколы за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения (штраф 17 тысяч гривен), управление транспортом лицом, которое было лишено такого права (штраф 40,8 тысячи гривен) и за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского (максимальное наказание – административный арест сроком до 15 суток).

В пресс-службе добавили, что всего за сутки в Киевской области правоохранители составили 21 административный протокол на водителей за управление в состоянии опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ворзеле Киевской области пьяный водитель, пытаясь сбежать от правоохранителей, протаранил припаркованную легковушку. В ходе документирования ДТП на полицейского напала пассажирка из авто правонарушителя.

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