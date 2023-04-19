В Киевской области произошел взрыв в частном доме: есть пострадавшие. Фото

В Броварах Киевской области в среду, 19 апреля, в частном доме взорвался газовый баллон. В результате травмы получили два человека, которых госпитализировали в больницу.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Сапожко. Обстоятельства и причины происшествия установят правоохранители.

"Сегодня около 12.30 в частном доме по ул. Харьковской произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента пострадали два человека – мужчина, 1980 года рождения, и женщина, 1981 года рождения. На место оперативно прибыли спасатели, которые оказали людям первую медицинскую помощь", – рассказал Сапожко.

Он добавил, что в настоящее время пострадавшие находятся в больнице, состояние оценивается медиками как средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

Напомним, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за нарушение требований пожарной безопасности. Предварительно его действия привели к взрыву в торговом киоске, в результате которого пострадали 6 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева в одной из квартир многоэтажного дома взорвался газовый баллончик. Событие произошло на улице Бережанской, 14.

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