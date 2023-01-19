В Киевской области полицейские спасли в задымленной квартире женщину и ее собаку. Видео
В городе Белая Церковь Киевской области правоохранители спасли женщину, в квартире которой произошло задымление из-за забытой на включенной плите кастрюлю. Кроме того, инспекторы нашли и вывели на улицу собаку киевлянки.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины. Трагедия чуть не произошла на улице Василия Стуса (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
По словам правоохранителей, им поступило сообщение о пожаре в одной из квартир в многоэтажке Белой Церкви.
"Быстро прибыв по указанному адресу, патрульные Олег Тонковид и Олег Литвин опросили жителей многоэтажки и выяснили, что в задымленном доме проживает одинокая женщина. Стражи порядка вызвали медиков и спасателей. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, инспекторы вошли в жилье гражданки", – рассказали в полиции.
Патрульные обнаружили на кухне кастрюлю на включенной плите – они перекрыли газоснабжение и начали искать владелицу дома. Ее обнаружили на кровати, где она спала, укрывшись одеялом.
"Патрульные эвакуировали женщину из задымленного дома, но сразу же узнали от соседей, что у гражданки есть собака, которая осталась в квартире. Полицейские вернулись за четвероногим и освободили и его. На место прибыли врачи, которым патрульные помогли транспортировать пострадавшую в карету скорой" медицинской помощи. Ее госпитализировали", – резюмировали в полиции.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошел пожар в квартире многоэтажного дома. Патрульные и спасатели на руках вынесли на улицу мужчину, который вдохновлялся угарного газа и был без сознания.
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