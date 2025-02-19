В Киевской области поезд сбил насмерть мужчину. Подробности трагедии и фото

В Бучанском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который находился на колее. От полученных травм потерпевший погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило обращение от дежурного по станции "Немешаево" о том, что около 22.37 под колеса электропоезда попал 42-летний мужчина.

"Предварительно полицейские установили, что машинист заметил на путях мужчину и начал подавать звуковые сигналы. Кроме того, он применил экстренное торможение, однако, к сожалению избежать трагедии не удалось. От полученных травм местный житель погиб на месте", – рассказали в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека, открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева в четверг, 16 января, поезд сбил находившегося на пути человека. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте происшествия.

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