В Киевской области мужчина устроил стрельбу на детской площадке: есть раненые. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, открыл стрельбу на детской площадке. В результате инцидента ранения получили двое мужчин.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, инцидент произошел в городе Васильков возле одной из детских площадок. Было установлено, что в вечернее время к группе людей подошел неизвестный мужчина, сделал замечание и начал ругаться в адрес двух граждан.

"Затем один из мужчин попытался приблизиться к фигуранту, однако тот нанес сопернику два удара кулаком в лицо. Сразу после этого нападавший достал из наплечной сумки устройство для стрельбы резиновыми пулями и произвел из него не менее десяти выстрелов в сторону обоих граждан", – уточнили в пресс-службе.

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В полиции добавили, что в результате инцидента двое мужчин в возрасте 42 и 30 лет были госпитализированы с непроникающими огнестрельными ранениями. Правоохранители оперативно нашли и задержали злоумышленника – им оказался 32-летний местный житель.

По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который начал стрелять с балкона дома. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за конфликта, связанного с парковочным местом.

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