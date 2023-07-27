В Киевской области из-за столкновения с авто перевернулся автобус: 9 пострадавших. Фото

В Бориспольском районе Киева произошла авария, в результате которой пострадали девять человек. Водитель легковушки Daewoo не оказал преимущества в движении пассажирскому автобусу, из-за чего транспортные средства столкнулись.

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Как сообщили в Нацполиции Киевщины, автобус перевернулся от сильного удара. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их срочно доставили в больницу.

"Одна женщина потеряла ногу, еще одна получила травмы позвоночника", – рассказали правоохранители.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство и проводится проверка. Участники ДТП проверяются на наличие алкоголя в крови, результаты экспертизы будут известны поздней.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 9 июля на трассе в Хелмском районе произошла авария при участии микроавтобуса, в котором ехали граждане Украины, направляющемся к польско-украинской границе. 44-летний водитель не сориентировался в темноте и врезался в фуру, припаркованную на обочине.

А 13 апреля произошло ДТП с автобусом, который следовал по маршруту Одесса – Кишинев. Пострадал по меньшей мере один человек – водитель транспортного средства.

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