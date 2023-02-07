В Киевской области из-за неисправности печного отопления погиб мужчина. Фото

В селе Трилисы Киевской области в понедельник, 6 февраля, в результате отравления угарным газом погиб 58-летний мужчина. Предварительно трагедия произошла из-за неисправности работы печного отопления.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По факту смерти жителя региона открыто уголовное производство.

"В селе Трилисы погиб 58-летний хозяин частного дома. По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности работы печного отопления, в результате которого в дальнейшем возник и пожар", – рассказал Небытов.

В полиции в очередной раз призвали граждан соблюдать осторожность и своевременно обслуживать и проверять системы отопления, газовые приборы и вентиляции.

"Заботьтесь о жизни и здоровье своем и близких людях!", – резюмировал Небытов.

Напомним, в селе Белогородка Киевской области в результате отравления угарным газом погиб мужчина, а его двоих товарищей госпитализировали в больницу. В одной из многоэтажек Софиевской Борщаговки Киевской области погибли три человека. Они отравились угарным газом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области правоохранители зафиксировали сразу два факта отравления угарным газом. В одном из случаев погиб мужчина, а в другом стало плохо всей семье, в том числе двум детям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!