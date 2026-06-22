В Киевской области грузовик протаранил легковушку и перевернулся: пострадали пять человек. Видео

В Обуховском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля. В результате столкновения машин травмы получили пять человек, в том числе двое подростков.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранительные органы.

Что известно

Так, в понедельник, 22 июня, вблизи Обухова Киевской области, на трассе "Киев-Знаменка", произошло ДТП с участием грузового автомобиля и легкового автомобиля.

По предварительной информации, у грузовика во время движения лопнуло колесо, в результате чего водитель не справился с управлением и протаранил легковушку, после чего грузовик съехал с дороги и перевернулся на бок.

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"В результате ДТП пострадали две девочки-подростки, две женщины и мужчина, которые находились в салоне легковушки. Их с травмами доставили в больницу", – уточнил наш собеседник.

На опубликованных в соцсетях фото и видео видно, что грузовик снес несколько метров металлического ограждения, а у легковушки отсутствует часть салона, которая была вырвана во время столкновения.

Напомним, в Подольском районе Киева автомобиль Tesla на скорости проехал по клумбе на перекрестке с круговым движением, а затем протаранил несколько припаркованных автомобилей. Как оказалось, за рулем легковушки находился пьяный подросток.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, после чего одна из машин загорелась. К сожалению, в результате столкновения погибли четыре человека, ещё трое получили травмы.

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