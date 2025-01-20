В Киевской области бойцы ГСЧС во время тушения пожара в многоэтажке спасли двух человек. Подробности и фото

В Обухове Киевской области произошел пожар в квартире многоэтажного жилого дома. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли двух человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Причины возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, 19 января в 18:06 в них поступило сообщение о пожаре в городе Обухов на улице Мира.

"По прибытию на место вызова было установлено, что произошло возгорание в квартире на 6 этаже многоэтажного жилого дома. Во время разведки спасатели обнаружили пострадавших – мужчину 1978 года рождения и женщину 1949 года рождения с признаками отравления угарным газом. Они были переданы врачам экстренной медицинской помощи", – сообщили в ГСЧС.

В пресс-службе добавили, что пожар в квартире был ликвидирован в 18:45.

Напомним, в Ирпене Киевской области загорелся автомобиль, припаркованный на территории частного разрушенного дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в салоне машины тело мужчины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области произошел пожар на территории гостинично-ресторанного комплекса. Во время тушения огня спасатели эвакуировали пятерых посетителей, пострадавший.

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