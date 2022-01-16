В Киеве жители 12-этажного дома на улице Богатырской, 4 жалуются на нашествие мышей, которые уже атаковали десятки квартир. Также в здании поселилось множество тараканов.

Об этом рассказала одна из женщин, которая живет в этом доме. Ее видео было опубликовано в Telegram-канале "Киев без цензуры" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"В доме живут мыши. Причем живет их много. Прекрасно добегают до последнего этажа в поисках еды. В доме нашествие тараканов. Из 96 квартир в доме 75 квартир заселены этими гадами. Жалобы были, подписи были, собрания были. И все. Жильцы ничего не добились", – сказано в сообщении.

Видео дня

В свою очередь женщина показала и другие плачевные проблемы дома – трещины в стенах, плесень и мох. А еще в здании протекает крыша, вода из которой добралась даже до 7-8 этажей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о проблемах у жителей Киева, в доме которых работает ресторан. Из-за громкой музыки, пьяных вечеринок далеко за полночь, криков подвыпивших футбольных фанатов под окнами жильцы исторического здания в центре столицы не могут спать ночами.