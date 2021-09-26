В Киеве жестоко избили уличного певца: ранее ему угрожали из-за Моргенштерна

В субботу вечером, 25 сентября, в Киеве на Майдане Незалежности избили уличного музыканта из Харькова. В сети он известен под именем Денчик Опара.

Известно, что исполнителю нанесли несколько ударов. Об этом сообщили в Telegram-канале "ХС | Харьков" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

После этого парень потерял сознание и упал на землю. Вокруг него собралась толпа очевидцев, кто-то из них вызвал на место происшествия скорую.

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"Вырубил с одного удара...Денчику х***о", – прокомментировал ситуацию один из парней.

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На следующих кадрах видно, что певца подняли на ноги и он уже пришел в себя.

Как рассказал один из свидетелей произошедшего, пострадавшего по имени Денис ударил неизвестный за "какую-то х***ю".

Напомним, в марте этого года музыкант Денчик уже попадал в скандал в Киеве. Тогда на молодого человека напали местные активисты и проучили его за исполнение песен запрещенного в Украине Моргенштерна (на тот момент въезд певцу в нашу страну еще был разрешен, он собирался сюда с концертами).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварах под Киевом мужчина ударил прохожего ножом в область сердца. Истекающего кровью мужчину обнаружили на скамейке возле ТЦ.