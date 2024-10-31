В Киеве женщине во время прогулки по Мосту-волне в голову попал рыболовный крючок с мормышкой. Фото и подробности

В Оболонском районе Киева женщина во время прогулки по мосту "Волны Азова" получила удар рыболовным крючком вместе с блесной в голову. Предварительно, у одного из рыбаков оторвались снасти, попавшие в пострадавшую.

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Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.

"К пешему наряду муниципалов при обеспечении правопорядка в Парке "Лагуна" обратилась женщина с просьбой о помощи. Из головы киевлянки шла кровь. Как выяснилось, она получила удар рыболовным крючком вместе с блесной, когда вечером прогуливалась по мосту "Волны Азова", – говорится в сообщении.

Отмечается, что кто-то из рыбаков, упрекая спиннинг, оборвал снасти, и они случайно попали в голову киевлянки. Крючок глубоко зашел в мягкие части головы, однако, к счастью, не принеся значительной опасности.

На место происшествия быстро приехали медики, госпитализировавшие женщину в больницу скорой медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к нападению на женщину. Злоумышленник ударил местную жительницу палкой по голове, когда она выгуливала собачку.

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