На Троещине ударил палкой по голове женщину, выгуливавшую собаку: в Киеве задержали злоумышленника. Видео

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к нападению на женщину. Злоумышленник ударил местную жительницу палкой по голове, когда она выгуливала собачку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с задержанным будут общаться следователи.

"Вчера (24 октября. – Ред.) на линию 112 поступил вызов о телесных повреждениях в Деснянском районе. Мы оперативно прибыли на место и обнаружили заявительницу. Она рассказала о неизвестном, который ударил ее по голове палкой и скрылся в неизвестном направлении. Напарники Сергей Галка и Роман Бондаренко вызвали для женщины скорую, узнали у нее описание нападающего и отправились на его поиски", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно обнаружили предполагаемого нападающего, который ходил по улице с палкой и даже во время задержания, судя по видео, пытался ударить ею патрульных.

Пострадавшая женщина узнала своего обидчика – на место происшествия для дальнейшего выяснения всех обстоятельств вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Троещине задержан мужчина, который, по информации следствия, едва не убил знакомую. Злоумышленник пригласил женщину в гости, а затем во время конфликта жестоко избил металлической трубой и молотком.

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