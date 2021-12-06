В Киеве женщина за рулем Lexus едва не сбила мопедиста, пытаясь скрыться от полицейских. Фото

В Киеве 5 декабря женщина-водитель Lexus едва не сбила мопедиста, пытаясь скрыться от полицейских. На владелицу элитного внедорожника составили несколько админпротоколов, в том числе за управление авто в состоянии опьянения.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Инцидент случился около 19:00 в Печерском районе.

"Патрульные заметили Lexus, который двигался без включенного света фар в темное время суток. Инспекторы подали водителю авто сигнал об остановке, но вместо этого женщина наоборот увеличила скорость и попыталась скрыться", – рассказали в пресс-службе.

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В полиции добавили, что во время погони женщина не справилась с управлением машины и столкнулась с припаркованной Kia. После этого она бросила свою машину, не поставив на ручной тормоз, и пыталась убежать. Полицейские остановили Lexus и догнали его владелицу.

У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но она отказалась пройти медосвидетельствование.

На нее составили админпротоколы за управлением авто в состоянии алкогольного опьянения, нарушение ПДД, которое привело к аварии, невыполнение требования об остановке, а также за управление машиной без включенных фар ближнего света в темное время суток.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что недалеко от города Березань Киевской области в ночь с 5 на 6 декабря произошла авария с участием двух легковушек. По предварительной информации, пострадал водитель одной из машин.