В Киеве "заминировали" ТРЦ Blockbuster Mall: проводилась эвакуация. Видео

В Киеве во вторник, 28 декабря, к правоохранителям поступило сообщение о минировании ТРЦ Blockbuster Mall. Посетители и персонал были эвакуированы.

Об этом сообщили о пресс-службе столичной полиции. На место происшествия вызвали взрывотехников (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На электронный адрес ТРЦ, расположенного на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы, поступило письмо о заминировании учреждения. Для проверки информации на место выехали взрывотехники, кинолог со служебной собакой и другие профильные службы", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что посетители и персонал массово покидали здание ТРЦ.

Напомним, в субботу, 25 декабря, в Киеве сообщили о минировании ТРЦ River Mall на Днепровской Набережной, 12. Всех посетителей и сотрудников центра в срочном порядке попросили выйти на улицу. Однако при проверке взрывчатку не обнаружили.

На видео нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, 19 декабря в Киеве сообщили, что Центральный и Южный железнодорожные вокзалы якобы были заминированы. Пассажиров и работников срочно эвакуировали, взрывоопасных предметов обнаружено не было.