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В Киеве задержали мужчину, который использовал таксиста для доставки наркотиков. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
1 минута
174
Злоумышленника задержали патрульные полицейские

В Шевченковском районе Киева задержан мужчина, который использовал службу такси для доставки наркотиков. К стражам порядка обратился сам водитель, которого попросили перевезти пакет с запрещенными веществами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. В дальнейшем с получателем "посылки" будут общаться следователи.

По словам правоохранителей, на днях около 23:00 в Шевченковском районе на линию 112 обратился водитель такси. Он сообщил, что во время выполнения заказа его попросили доставить коробку. Он подозревал, что внутри могли содержаться запрещенные вещества.

В Киеве задержали мужчину, который использовал таксиста для доставки наркотиков. Фото и видео
Видео дня

"Полицейские направились по конечному адресу вызова, где к водителю подошел забравший сверток гражданин. Увидев инспекторов, мужчина начал нервничать и убегать. Инспекторы догнали и задержали предполагаемого злоумышленника. Инспекторы установили, что внутри коробки содержится зип-пакет с белым порошкообразным веществом, вероятно, наркотического действия", – рассказали патрульные.

Для дальнейшего выяснения всех событий происшествия на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

В Киеве задержали мужчину, который использовал таксиста для доставки наркотиков. Фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева правоохранители с поличным задержали мужчину, который распространял наркотики методом закладок. У него при поверхностном осмотре обнаружили 10 пакетиков с запрещенным веществом, а еще 15 – он уже успел оставить на тайниках.

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