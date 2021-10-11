В Киеве задержали "клофелинщиков": злоумышленники действовали в развлекательных заведениях столицы. Видео

В Днепровском районе Киева правоохранители задержали группу мужчин, которые могут быть причастны к грабежам. Злоумышленники действовали в развлекательных заведениях и подсыпали жертвам сильнодействующие медицинские препараты.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Инцидент произошел на бульваре Перова (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"При поддержке спецназовцев КОРДа задержали пять человек за совершение разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов. Это – четверо мужчин, 1981, 1986, 1987, 1997 годов рождения, и женщина, 1980 года рождения", – говорится в сообщении.

Видео дня

Также сообщается, что во время осмотра в автомобиле злоумышленников нашли предмет, похожий на боевую гранату. В результате действий злоумышленников один потерпевший умер.

Напомним, ранее в Соломенском районе Киева преступники, подсыпав мужчине в алкоголь сильнодействующий медпрепарат, забрали у него деньги и телефон. Злоумышленников задержали.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице правоохранители задержали двух местных жителей, которые могут быть причастны к грабежам на вокзалах столицы. Злоумышленники подсыпали жертвам в алкоголь сильнодействующий медпрепарат.