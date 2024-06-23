В Киеве за сутки утонули два человека: подробности трагедий

В Киеве в субботу, 22 июня, на водных объектах были обнаружены тела двух человек. Трагедия произошла в Днепровском и Оболонском районах города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Причины и обстоятельства смерти людей установят правоохранители.

"22 июня в Киеве случились два трагических события на воде. В 19:14 спасателям поступило сообщение о том, что в ставку на ул. Олексы Довбуша, Днепровского района, обнаружено тело мужчины на глубине 2 м и расстоянии 15 м от берега, а также в 21:34 в озере Редькино, Оболонского района, обнаружено тело женщины на глубине 4 м и расстоянии 10 м от берега", – рассказали в ГСЧС.

В обоих случаях тела были доставлены на берег водолазами-спасателями и переданы правоохранителям.

Напомним, в столице этого года не открывали пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в озере Верхнее Выгуровское обнаружили тело мужчины. Чтобы транспортировать утопленника на берег, на место вызвали спасателей.

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