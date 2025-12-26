В Киеве взорвался пассажирский автобус: первые подробности. Фото и видео

В Киеве на Виноградаре поздно вечером 26 декабря произошел взрыв в пассажирском автобусе. Это случилось, когда транспортное средство было на конечной остановке без пассажиров, внутри находился только водитель. Предварительно, он не пострадал.

Главное управление Национальной полиции в городе Киеве подтвердило инцидент. "Полиция выясняет обстоятельства взрыва автобуса в Подольском районе столицы... На место направлены наряды полиции, взрывотехники и другие экстренные службы", – сообщается на официальном сайте.

Правоохранители в Telegram-канале опубликовали обновленную информацию, в частности о том, что пострадавших в результате этого события (по данным на 21:50 пятницы) нет.

"Транспортное средство стояло без пассажиров на конечной остановке. Вскоре после того как водитель начал движение – произошел взрыв", – проинформировали в Нацполиции.

Что именно стало причиной, сейчас выясняется.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева в субботу, 20 декабря, произошел масштабный пожар в кафе. По словам местных жителей, возгоранию предшествовал взрыв генератора. Несмотря на оперативную работу пожарных ГСЧС, заведение сгорело почти дотла за считаные минуты.

