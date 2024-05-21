В Киеве вспыхнули сразу два пожара: столб черного дыма виден с другого берега Днепра. Фото и видео

Во вторник, 21 мая, в Киеве вспыхнули сразу два мощных пожара. Один охватил СТО и гаражи в Голосеевском районе столицы, другой загорелся на улице Леси Украинки.

ЧП в Голосеевском районе OBOZ.UA подтвердили в ГСЧС Киева. Там поднялся мощный столб черного дыма, который виден с другого берега Днепра. На месте работают спасатели.

"Повышенный ранг пожарной опасности", – отметили спасатели.

По данным местных Telegram-каналов, СТО, которое охватил пожар, расположено на улице Моторной, ниже проспекта Науки. Предварительно там вспыхнула трава, а пламя перекинулось на расположенное рядом здание.

В Telegram ГСЧС сообщили, что ликвидация пожара на СТО продолжается. Там загорелись автомобильные шины с распространением огня на деревья и рядом расположенное здание СТО. Пожар был локализован в 18:30 на площади 500 кв.м.

Спасатели отметили, что на месте пожара работают 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 48 человек из состава ГСЧС. Информации о жертвах или пострадавших пока нет.

Также пожар вспыхнул на улице Леси Украинки. По предварительной информации, там горит пух и трава.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 19 мая в Деснянском районе Киева вспыхнул пожар среди жилмассива Троещины. На территории частного дома выгорел гараж и автомобили, пострадал мужчина.

– 20 мая в центре временно оккупированного Мариуполя Донецкой области произошел масштабный пожар. Загорелось помещение во дворе ТЦ "Браво", где находился склад строительных материалов "Еврострой".

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