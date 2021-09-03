В Киеве вспыхнул пожар в подъезде многоэтажки, людей срочно эвакуировали. Фото

В Киеве в четверг, 2 сентября, из-за пожара в многоэтажном доме, расположенном на улице Зои Гайдай, 9/8, на свежий воздух вывели 10 человек. Возгорание возникло в подъезде на лестничной клетке.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре к спасателям поступило около 22:20. На месте происшествия пожарные установили, что возгорание возникло в одном из подъездов дома на 4 этаже.

"Загорелся мусор на лестничной клетке площадью 3 квадратных метра. Пожарные сразу приступили к тушению. Из-за сильного задымления спасатели вывели из этажа на свежий воздух 10-х человек. Уже в 22:41 пожар был ликвидирован", – рассказали в пресс-службе.

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Причину возгорания установят правоохранители.

Напомним, в Киеве 29 августа во время пожара в частном доме, расположенном на улице Кащенко, пострадал мужчина. Киевлянина с ожогами 55% тела госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Петропавловской Борщаговке Киевской области во вторник, 31 августа, произошел пожар в здании государственного предприятия "Электронмаш". Возгорание возникло на одном из этажей.