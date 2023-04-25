В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажке: работали спасатели. Видео

Вечером во вторник, 25 апреля, в Киеве вспыхнул пожар в жилой многоэтажке. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте.

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Об этом с места происшествия сообщает корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он уточнил, что в доме загорелась одна из квартир.

На вызов оперативно прибыли спасатели, бойцы ГСЧС боролись с пожаром.

Информация о причинах возгорания и возможных пострадавших на данный момент устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 апреля в Соломенском районе Киева сильный пожар вспыхнул на открытой территории. 500 кв. м зарослей камыша были охвачены пожаром на перекрестке проспекта Лобановского и улицы Брожка.

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