В Киеве возник масштабный пожар в складском помещении. Фото и видео

В Соломенском районе Киева в пятницу, 10 декабря, произошел масштабный пожар в складском помещении. Спасатели эвакуировали шесть человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Возгорание случилось на улице Льва Толстого, 67 (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Информация о пожаре к спасателям поступило около 13:14.

"Было установлено, что возгорание возникло на 2 этаже складского помещения. Спасатели сразу приступили к эвакуации людей, тушению пожара и поиску основных источников водоснабжения. Площадь составляет 200 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

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Пожарные добавили, что во время тушения с помощью выдвижной лестницы было эвакуировано шесть человек. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Напомним, в Соломенском районе Киева 15 ноября во время тушения пожара в квартире пятиэтажного жилого дома спасатели обнаружили в комнате тело пожилой женщины.

В Днепровском районе столицы в пятницу, 19 ноября, загорелся автомобиль на стоянке паркинга торгового центра "Эпицентр".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева 22 октября во время тушения пожара в многоэтажном жилом доме, расположенном на проспекте Победы, 67а, спасатели эвакуировали 30 человек.