В Киеве возле ТРЦ Dream Town столкнулись автобус и легковушка: есть пострадавший. Фото

В Оболонском районе Киева в понедельник, 10 апреля, произошла авария с участием автобуса и легковушки. Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель последнего транспортного средства.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно у собственных источников. Обстоятельства и причины происшествия установят следователи.

"Предварительно установлено, что на Оболонском проспекте, напротив ТРЦ Dream Town столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате ДТП травмы получил водитель последнего авто. Движение транспорта на месте аварии затруднено", – рассказал наш собеседник.

На опубликованных фото и видео можно увидеть последствия происшествия, в частности, оба транспортных средства получили механические повреждения. Информации о том, есть ли пострадавшие среди пассажиров автобуса, пока не поступало.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 10 апреля, на проспекте Берестейском (бывшей Победы) Mercedes на скорости въехал в опору моста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области легковушка на скорости съехала с дороги и протаранила каменную стелу, а затем опрокинулась. Как оказалось, водитель машины сел за подвыпивший руль.

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